OrderTimeAlert

Trailing-stop elemental, capaz de distinguir "sus propias" órdenes entre otras órdenes, según comentarios o número mágico. Asimismo, el trailing distingue el instrumento sobre el que hay que realizar el trailing.

La biblioteca FuzzyNet para crear modelos difusos está escrita en C#. Al pasar a MQL4, a la bilioteca se han añadido 8 funciones de pertenencia y 4 métodos de defusificación para sistemas del tipo Mamdani.