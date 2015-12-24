Mira cómo descargar robots gratis
OrderTimeAlert - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1038
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
- El experto realiza un seguimiento del tiempo que existen las órdenes de mercado.
- Es posible establecer filtros: según número "mágico", número del experto o símbolo.
- Emite la señal solo una vez para una orden.
- Resistente al reinicio del terminal.
- Es posible la muestra de mensajes en el registro.
- Es posible elegir el nombre del archivo de sonido. El archivo debe guardarse en la carpeta <catálogo_del_terminal>/Sounds, y tener la extensión .wav.
Atención:
- El experto está diseñado para trabajar con órdenes establecidas según el mercado. En caso de establecer órdenes pendientes, es posible que no salten las señales acústicas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13769
