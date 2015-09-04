OrderTimeAlert

Библиотека FuzzyNet для создания нечетких моделей была написана на C#. При переводе на MQL4 в библиотеку добавлены 8 функций принадлежности и 4 метода дефаззификации для систем типа Мамдани.

Индикатор отмечает на графике пин-бары по заданным параметрам.