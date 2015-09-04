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OrderTimeAlert - эксперт для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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  • Эксперт отслеживает время существования рыночных ордеров.
  • Возможна установка фильтров: по "магическому" числу эксперта или символу.
  • Выдает сигнал только один раз для одного ордера.
  • Устойчив к перезапуску терминала.
  • Возможен вывод сообщения в журнал.
  • Возможен выбор имени звукового файла. Файл должен храниться в папке <каталог_терминала>/Sounds, иметь расширение .wav.

OrderTimeAlert

Внимание:

  • Эксперт предназначен для работы с ордерами, выставленными по рынку. В случае выставления отложенных ордеров возможен пропуск звуковых сигналов.
Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой

Библиотека FuzzyNet для создания нечетких моделей была написана на C#. При переводе на MQL4 в библиотеку добавлены 8 функций принадлежности и 4 метода дефаззификации для систем типа Мамдани.

PinBar PinBar

Индикатор отмечает на графике пин-бары по заданным параметрам.

Обнаружение дивергенций Обнаружение дивергенций

Поиск и отображение дивергенций различных классов на основании данных базового индикатора.

Road Map Road Map

Индикатор показывает серии волн, точки пробоя и цели для взятия прибыли.