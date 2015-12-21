OrderTimeAlert

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
- エキスパートアドバイザは、市場注文の存在時間を観測します。
- エキスパートアドバイザの『マジック』ナンバー、またはシンボルによるフィルターの設定ができます。
- 1つの注文につき1回だけシグナルが発信されます。
- ターミナルの再起動に対する耐性があります。
- ログへメッセージの出力ができます。
- サウンドファイル名の選択ができます。ファイルは、<terminal_folder>/Soundsフォルダに保存し、.wav拡張子を持つ必要があります。
注意：
- エキスパートアドバイザは、市場に出された注文への動作を想定しています。指値注文を出す場合、サウンドシグナルが抜けることがあります。
