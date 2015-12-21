コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

OrderTimeAlert - MetaTrader 4のためのエキスパート

  • エキスパートアドバイザは、市場注文の存在時間を観測します。
  • エキスパートアドバイザの『マジック』ナンバー、またはシンボルによるフィルターの設定ができます。
  • 1つの注文につき1回だけシグナルが発信されます。
  • ターミナルの再起動に対する耐性があります。
  • ログへメッセージの出力ができます。
  • サウンドファイル名の選択ができます。ファイルは、<terminal_folder>/Soundsフォルダに保存し、.wav拡張子を持つ必要があります。

OrderTimeAlert

注意：

  • エキスパートアドバイザは、市場に出された注文への動作を想定しています。指値注文を出す場合、サウンドシグナルが抜けることがあります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13769

