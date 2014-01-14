CodeBaseSeções
VininI_Trend_XMA_WPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Victor Nicolaev

Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais do indicador Variação Percentual de Williams e de um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.09.2008.

Fig.1 Indicador VininI_Trend_XMA_WPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1359

