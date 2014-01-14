Participe de nossa página de fãs
VininI_Trend_XMA_WPR - indicador para MetaTrader 5
- 1332
Autor real:
Victor Nicolaev
Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais do indicador Variação Percentual de Williams e de um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.09.2008.
Fig.1 Indicador VininI_Trend_XMA_WPR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1359
