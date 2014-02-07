请观看如何免费下载自动交易
MetaTrader 的动态支持/嘴里指标在任何时段自动设置交易通道和突破通道.
它用于 VIP Synergy 3.0 自动交易系统.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1368
使用环形缓冲区绘制 OsCD 指标的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算技术指标振荡移动平均 (Moving Average of Oscillator, OsMA).使用环形缓冲区绘制MACD的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算技术指标MACD(Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Schnick [支持矢量机器学习工具测试器]
本脚本用于演示矢量机器在解决分类类型难题中的强大作用.Schnick [支持矢量机器学习工具测试期 - 演示]
本脚本用于演示矢量机器在解决分类类型难题中的强大作用. 本版本的代码专门用于和MQL5市场中的免费版支持矢量学习工具做演示.