CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VIP_DSR - индикатор для MetaTrader 5

Vyacheslav Scherbak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3198
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Dynamic Support/Resistance для MetaTrader автоматически настраивается на любой таймфрейм и служит для торговли в канале и на пробитии канала

Используется в автоматической торговой системе VIP Synergy 3.0.

Exp_CorrectedAverage Exp_CorrectedAverage

Пробойная торговая система с мувингом CorrectedAverage.

Класс для построения ADX Wilder с использованием кольцевого буфера Класс для построения ADX Wilder с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Clock Clock

Индикатор отображает три варианта времени на графике: локальное, серверное и GMT!

EF_distance EF_distance

Ещё одна вариация на тему мувингов...