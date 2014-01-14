Momentum Estocástico Índice Blau_SMI

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Índice Momentum Estocástico (SMI) por William Blau baseado no indicador Momentum Estocástico (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O Índice Momentum Estocástico é normalizado (à metade da faixa de preço q-período) e mapeado no intervalo [-100, 100]. Os valores de SMI é interpretado como estados de sobrecompra (positivos) e sobrevenda (negativas) do mercado.



WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_SMI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Cálculo:

O Índice Momentum Estocástico é calculada pela fórmula:

100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)

SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------

EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)



onde:

price - preço de fechamento;

LL(q) - o preço mínimo (barras q);

HH(q) - o preço máximo (barras q);

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;

SM(price,q,r,s,u) - q-período triplamente suavizado do Momentum estocástico;

HH(q)-LL(q) - faixa de preço q-period;

1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço q-período;

1/2*[HH(q)-LL(q)] - metade da faixa de preço q-período;

EMA(...,r) - 1º suavização - média móvel exponencial com período r, aplicado a: Momentum Estocástico; metade da faixa de preço q-período;

EMA(EMA(...,r),s) - 2 º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado da 1º suavização;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.

Parâmetros de entrada:

q - período, utilizado para o cálculo do Momentum Estocástico (por padrão q = 5);

r - período do 1º EMA, aplicado ao estocástico (por padrão r = 20);

s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);

u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);

AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota: