Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Momentum Estocástico Índice Blau_SMI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2142
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Índice Momentum Estocástico (SMI) por William Blau baseado no indicador Momentum Estocástico (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
O Índice Momentum Estocástico é normalizado (à metade da faixa de preço q-período) e mapeado no intervalo [-100, 100]. Os valores de SMI é interpretado como estados de sobrecompra (positivos) e sobrevenda (negativas) do mercado.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_SMI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Cálculo:
O Índice Momentum Estocástico é calculada pela fórmula:
100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
onde:
- price - preço de fechamento;
- LL(q) - o preço mínimo (barras q);
- HH(q) - o preço máximo (barras q);
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;
- SM(price,q,r,s,u) - q-período triplamente suavizado do Momentum estocástico;
- HH(q)-LL(q) - faixa de preço q-period;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço q-período;
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] - metade da faixa de preço q-período;
- EMA(...,r) - 1º suavização - média móvel exponencial com período r, aplicado a:
- Momentum Estocástico;
- metade da faixa de preço q-período;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2 º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado da 1º suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.
Parâmetros de entrada:
- q - período, utilizado para o cálculo do Momentum Estocástico (por padrão q = 5);
- r - período do 1º EMA, aplicado ao estocástico (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/371
O script calcula Ponto de Pivot em todos os ativos da observação do mercado e exibe os resultados em arquivo HTML.VininI_Trend
Indicador de tendência que de determina seu valores com base nos sinais de um grupo de médias móveis, cujos períodos variam em uma progressão aritmética.
Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais do indicador Variação Percentual de Williams e de um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.Momentum Estocástico Blau_SM
Momentum Estocástico por William Blau.