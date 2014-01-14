CodeBaseSeções
Momentum Estocástico Índice Blau_SMI - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Índice Momentum Estocástico (SMI) por William Blau baseado no indicador Momentum Estocástico (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O Índice Momentum Estocástico é normalizado (à metade da faixa de preço q-período) e mapeado no intervalo [-100, 100]. Os valores de SMI é interpretado como estados de sobrecompra (positivos) e sobrevenda (negativas) do mercado.

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_SMI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Cálculo:

O Índice Momentum Estocástico é calculada pela fórmula:

                              100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u)                  100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
                                       EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)            EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • LL(q) - o preço mínimo (barras q);
  • HH(q) - o preço máximo (barras q);
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;
  • SM(price,q,r,s,u) - q-período triplamente suavizado do Momentum estocástico;
  • HH(q)-LL(q) - faixa de preço q-period;
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço q-período;
  • 1/2*[HH(q)-LL(q)] - metade da faixa de preço q-período;
  • EMA(...,r) - 1º suavização - média móvel exponencial com período r, aplicado a:
    • Momentum Estocástico;
    • metade da faixa de preço q-período;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2 º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado da 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.

Parâmetros de entrada:

  • q - período, utilizado para o cálculo do Momentum Estocástico (por padrão q = 5);
  • r - período do 1º EMA, aplicado ao estocástico (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/371

