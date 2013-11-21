真实作者:

Victor Nicolaev

一个趋势指标，检测 Williams 百分比范围指标以及一群它的信号线的信号值， 信号线群 按算术级数改变周期。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.09.2008.

图例.1 VininI_Trend_XMA_WPR 指标