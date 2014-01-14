Participe de nossa página de fãs
Equação Camarilla - indicador para MetaTrader 5
O sistema Equação Camarilla foi implementado por Nick Stott no final da década de 1980.
Equação Camarilla é composto por 8 ou 10 níveis (em modificações posteriores) calculados usando Abertura, Fechamento, Máxima e Mínima dos preços (Open, Close, High and Low) de uma sessão de negociação anterior e um conjunto de instruções sobre a aplicação destes níveis na negociação.
Os níveis são divididos em dois grupos. O primeiro é construído na baixa do Fechamento (Close) do preço de dia anterior, indicada pelo símbolo L (para "Low") e numerados de 1 a 5. De modo semelhante, o segundo grupo de níveis é construído na alta do Fechamento (Close) do preço de dia anterior, indicado pelo símbolo H (em "High") e também numerados de 1 a 5.
Deve notar-se que os níveis de 1 e 2 têm valor relativamente pequeno e não são muitas vezes consideradas. Quanto aos níveis de L5 e H5, eles devem sempre ser considerados, embora eles sejam ignorados em algumas fontes.
Níveis da Equação Camarilla são calculados da seguinte forma:
H2 = close + (high-low)*1.1 /6
H3 = close + (high-low)*1.1 /4
H4 = close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close
L1 = close - (high-low)*1.1 /12
L2 = close - (high-low)*1.1 /6
L3 = close - (high-low)*1.1 /4
L4 = close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/469
