DSSBressert_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1006
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador DSSBressert com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (timeframe)
O indicador requer o arquivo DSSBressert.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador DSSBressert_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13573
