Experts

Exp_DigVariation - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1125
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_digvariation.mq5 (7.04 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
digvariation.mq5 (22.35 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_DigVariation é baseado na reversão da direção não normalizada do oscilador DigVariation. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se houver uma mudança na direção do oscilador DigVariation.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador DigVariation.ex5 para executar a ordem. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar o Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negociação.

Parâmetros de entrada padrões do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando resultados para 2014 no GBPJPY H8:

Fig.2. Testando resultados no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13554

DigVariation_HTF DigVariation_HTF

O indicador DigVariation com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

DEMA_RLH_HTF DEMA_RLH_HTF

O indicador DEMA_RLH com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Horizontal GridLines Horizontal GridLines

Cria linhas de grade horizontais no gráfico ativo para análise de ação do preço.

DSSBressert_HTF DSSBressert_HTF

O indicador DSSBressert com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.