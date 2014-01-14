Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LeManTrend - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1586
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
LeMan
LeManTrend determina a posição da tendência baseado no preço atual e nos preços máximo e mínimo para três períodos.
Veja também LeManSignal.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 06.08.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/563
O indicador demonstra o exemplo de como usar a função FileReadDatetime().BrainTrend1 e BrainTrend2
BrainTrend1 e BrainTrend2 são colocados em janela minimizada para remover elementos excessivos do trabalho gráfico. BrainTrend1 (pontos quadrados superiores) é um indicador básico tendência, enquanto BrainTrend2 (pontos menores redondos) é um indicador de confirmação.
Faixa Percentual de Larry Williams suavizada utilizando a Transformada de Fischer.Transformação de Fisher
O indicador de Fisher calcula os níveis do preço máximo e mínimo nos dados históricos, determinando a direção da tendência e a previsão de uma reversão.