Blau_TSI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1815
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.53 KB) visualização
blau_tsi.mq5 (9.39 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Indicador Índice de Força verdadeira (TSI) por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

True Strength Index (TSI, q-period smoothed Momentum) - é um indicador Momentum normalizado desenvolvido por William Blau. Os valores dos indicadores são normalizados e mapeados no intervalo de [-100, 100].

Os valores positivos de ETI correspondem a sobrecompra, os valores negativos correspondem aos estados de sobrevenda do mercado.

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_TSI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Índice de Força verdadeira de William Blau

Parâmetros de entrada:

  • q - período de Momentum suavizado (padrão q=2);
  • r - período do 1º EMA aplicado ao Momentum (padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA aplicada ao resultado da primeira suavização (padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (padrão u = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/361

