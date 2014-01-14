Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Blau_TSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1815
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Indicador Índice de Força verdadeira (TSI) por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
True Strength Index (TSI, q-period smoothed Momentum) - é um indicador Momentum normalizado desenvolvido por William Blau. Os valores dos indicadores são normalizados e mapeados no intervalo de [-100, 100].
Os valores positivos de ETI correspondem a sobrecompra, os valores negativos correspondem aos estados de sobrevenda do mercado.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_TSI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Parâmetros de entrada:
- q - período de Momentum suavizado (padrão q=2);
- r - período do 1º EMA aplicado ao Momentum (padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA aplicada ao resultado da primeira suavização (padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (padrão u = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/361
A classe permite organizar uma mini série de tempo, minibuffers de indicador, buffers de tamanhos curtos para armazenar dados de fluxo de intermediários dentro do Expert Advisor ou indicador.A classe para desenhar uma média móvel usando o buffer anel (ring)
A classe foi projetada para cálculo de médias móveis (Moving Average) usando o algoritmo do buffer anel.
O sistema de negociação Exp_ColorLeManTrend se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorLeManTrend.Índice de Disparidade
Costuma-se dizer que os modelos de candles de reversão devem ser aplicados apenas quando o mercado está no nível da Máxima/Mínima do preço.