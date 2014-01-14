Autor: Andrey N. Bolkonsky

Indicador Índice de Força verdadeira (TSI) por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

True Strength Index (TSI, q-period smoothed Momentum) - é um indicador Momentum normalizado desenvolvido por William Blau. Os valores dos indicadores são normalizados e mapeados no intervalo de [-100, 100].

Os valores positivos de ETI correspondem a sobrecompra, os valores negativos correspondem aos estados de sobrevenda do mercado.

WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TSI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Parâmetros de entrada:

q - período de Momentum suavizado (padrão q=2);

r - período do 1º EMA aplicado ao Momentum (padrão r = 20);

s - período da 2ª EMA aplicada ao resultado da primeira suavização (padrão s = 5);

u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (padrão u = 3);

AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

