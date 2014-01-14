Autor: Andrey N. Bolkonsky



IndicadorCandlestick Momentum (q-período Momentum de Vela) po William Blau é descrito no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CMtm.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Momentum é a diferença entre o preço atual (por exemplo, preço de fechamento da barra) e o preço anterior (várias barras atrás). Momentum pode ser aplicado a qualquer tempo gráfico e período.

De acordo com William Blau, o Momentum de Vela é definido como uma mudança do preço durante o intervalo fixo:



cmtm = close - abertura



onde:

close - preço de fechamento da barra (vela);

open - preço de abertura da barra (vela).

O Momentum de Vela pode ser mais ou menos no sentido de que um momentum de alta é positivo quando o fechamento é maior do que a abertura; o inverso é verdadeiro quando a abertura é maior do que o fechamento, dando um valor negativo para o momentu de baixo.

A definição de Momentum de vela pode ser estendida:

Candlestick Momentum pode ser aplicado a qualquer período de tempo;

O preço aplicado (preço de fechamento, preço de abertura) pode variar.





A definição de q-período Candlestick Momentum







Indicador Candlestick de Momentum por William Blau



Cálculo:



A fórmula para o cálculo do Candlestick Momentum é o seguinte:

cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]



onde:

q - número de barras, utilizado na apuração do Candlestick Momentum;

price1 - preço de fechamento;

price2[q–1] - preço de abertura q-barras atrás.

O q-período de Candlestick Momentum suavizadao é calculado da seguinte forma:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)



onde:

q - número de barras, utilizado na apuração do q-período Candlestick Momentum;

price1 - preço de fechamento;

price2 - preço de abertura q-barras atrás

cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-período Candlestcik Momentum;

EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1º suavização - EMA (r), aplicado a q-período Candlestick Momentum;

EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.

q - período de Indicador Candlestick Momentum (por padrão q = 1);

r - período de 1º EMA, aplicada ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);

s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);

u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);

AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_OPEN).