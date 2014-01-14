CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Candlestick Momentum Blau_CMtm - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4114
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
blau_cmtm.mq5 (6.87 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

IndicadorCandlestick Momentum (q-período Momentum de Vela) po William Blau é descrito no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_CMtm.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Momentum é a diferença entre o preço atual (por exemplo, preço de fechamento da barra) e o preço anterior (várias barras atrás). Momentum pode ser aplicado a qualquer tempo gráfico e período.

De acordo com William Blau, o Momentum de Vela é definido como uma mudança do preço durante o intervalo fixo:

cmtm = close - abertura

onde:

  • close - preço de fechamento da barra (vela);
  • open - preço de abertura da barra (vela).

O Momentum de Vela pode ser mais ou menos no sentido de que um momentum de alta é positivo quando o fechamento é maior do que a abertura; o inverso é verdadeiro quando a abertura é maior do que o fechamento, dando um valor negativo para o momentu de baixo.

A definição de Momentum de vela pode ser estendida:

  1. Candlestick Momentum pode ser aplicado a qualquer período de tempo;
  2. O preço aplicado (preço de fechamento, preço de abertura) pode variar.

A definição de q-período Candlestick Momentum

A definição de q-período Candlestick Momentum

Indicador Candlestick de Momentum por William Blau

Indicador Candlestick de Momentum por William Blau

Cálculo:

A fórmula para o cálculo do Candlestick Momentum é o seguinte:

cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]

onde:

  • q - número de barras, utilizado na apuração do Candlestick Momentum;
  • price1 - preço de fechamento;
  • price2[q–1] - preço de abertura q-barras atrás.

O q-período de Candlestick Momentum suavizadao é calculado da seguinte forma:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)

onde:

  • q - número de barras, utilizado na apuração do q-período Candlestick Momentum;
  • price1 - preço de fechamento;
  • price2 - preço de abertura q-barras atrás
  • cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-período Candlestcik Momentum;
  • EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1º suavização - EMA (r), aplicado a q-período Candlestick Momentum;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
Parâmetros de entrada:
  • q - período de Indicador Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
  • r - período de 1º EMA, aplicada ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_OPEN).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/377

XMA_TrendSignal XMA_TrendSignal

Indicador que define os três estados do mercado.

Candlestick Momentum Index Blau_CMI Candlestick Momentum Index Blau_CMI

Indicador Candle Momentum Index (CMI) por William Blau.

Oscilador Ergodic MACD Blau_Ergodic_MACD Oscilador Ergodic MACD Blau_Ergodic_MACD

Oscilador Ergodic MACD por William Blau.

Indicador Médias Móveis Convergência/Divergência Blau_MACD Indicador Médias Móveis Convergência/Divergência Blau_MACD

Indicador Médias Móveis Convergência/Divergência por William Blau.