O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle implementado como uma seqüência de candles. Candles aparecem como um resultado das principais timeseries de preços processadas ​​pelo algoritmo ColorSchaffMomentumTrendCycle.

Em muitas situações, esta abordagem é mais tipo informativa para finalidade de análise.

Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5 . Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle