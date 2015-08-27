CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1074
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle implementado como uma seqüência de candles. Candles aparecem como um resultado das principais timeseries de preços processadas ​​pelo algoritmo ColorSchaffMomentumTrendCycle.

Em muitas situações, esta abordagem é mais tipo informativa para finalidade de análise.

Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5 . Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle

Fig.1. O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13501

ColorSchaffTrendCycleCandle ColorSchaffTrendCycleCandle

O indicador ColorSchaffTrendCycle implementado como uma seqüência de candles.

ColorSchaffTriXTrendCycleCandle ColorSchaffTriXTrendCycleCandle

O indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle implementado como uma seqüência de candles.

CyberCycle_Cloud_HTF CyberCycle_Cloud_HTF

O indicador CyberCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Cronex_Impulse_MACD_HTF Cronex_Impulse_MACD_HTF

O indicador Cronex_Impulse_MACD com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.