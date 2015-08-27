Participe de nossa página de fãs
ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle implementado como uma seqüência de candles. Candles aparecem como um resultado das principais timeseries de preços processadas pelo algoritmo ColorSchaffMomentumTrendCycle.
Em muitas situações, esta abordagem é mais tipo informativa para finalidade de análise.
Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5 . Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13501
