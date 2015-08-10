Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorSchaffTriXTrendCycle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
EarnForex.com
O indicador Schaff Trend Cycle baseado na diferença entre dois osciladores Trix de diferentes períodos.
Fig.1. O indicador ColorSchaffTriXTrendCycle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13436
