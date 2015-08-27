CodeBaseSeções
ColorSchaffTrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5

O indicador ColorSchaffTrendCycle implementado como uma seqüência de candle. Candles aparecem como um resultado das principais timeseries de preços processadas ​​pelo algoritmo ColorSchaffTrendCycle.

Em muitas situações, esta abordagem é mais tipo informativa para finalidade de análise.

Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffTrendCycle.ex5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSchaffTrendCycleCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13500

