ColorSchaffTrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorSchaffTrendCycle implementado como uma seqüência de candle. Candles aparecem como um resultado das principais timeseries de preços processadas pelo algoritmo ColorSchaffTrendCycle.
Em muitas situações, esta abordagem é mais tipo informativa para finalidade de análise.
Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffTrendCycle.ex5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorSchaffTrendCycleCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13500
