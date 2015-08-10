CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorJMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
888
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorJMomentum com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorJMomentum.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorJMomentum_HTF

Fig.1. O indicador ColorJMomentum_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13349

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

O indicador ColorJLaguerre com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorZerolagX10MA ColorZerolagX10MA

Esta variante do indicador Média Móvel é calculada com base em cinco médias móveis.

Gaps Gaps

Indicador de diferenças de preços entre o preço de Fechamento anterior e o de Abertura atual.

ColorZerolagX10MA_HTF ColorZerolagX10MA_HTF

O indicador ColorZerolagX10MA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.