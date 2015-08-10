CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorZerolagX10MA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
737
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorZerolagX10MA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagX10MA.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA_HTF

Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13352

Gaps Gaps

Indicador de diferenças de preços entre o preço de Fechamento anterior e o de Abertura atual.

ColorJMomentum_HTF ColorJMomentum_HTF

O indicador ColorJMomentum com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorZerolagX10MA Exp_ColorZerolagX10MA

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagX10MA baseia-se na na variação da direção da média móvel ColorZerolagX10MA.

ColorZerolagX10MA_StDev ColorZerolagX10MA_StDev

O indicador ColorZerolagX10MA com indicação adicional da força de tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.