ColorZerolagX10MA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 737
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador ColorZerolagX10MA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagX10MA.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13352
Indicador de diferenças de preços entre o preço de Fechamento anterior e o de Abertura atual.ColorJMomentum_HTF
O indicador ColorJMomentum com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagX10MA baseia-se na na variação da direção da média móvel ColorZerolagX10MA.ColorZerolagX10MA_StDev
O indicador ColorZerolagX10MA com indicação adicional da força de tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.