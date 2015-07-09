CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorZeroLAG_MA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1152
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolag_ma.mq5 (8.4 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorzerolag_ma.mq5 (9.01 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_ColorZeroLAG_MA baseia-se na mudança de direção do indicador ColorZeroLAG_MA. O sinal é formado quando uma barra está se fechando, se houver mudança na direção em Movimento médio.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorZeroLAG_MA.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13194

