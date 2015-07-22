代码库部分
MFITrend_x10 - MetaTrader 5脚本

本 MFITrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 MFI 振荡器的位置。

如果振荡器位于超卖位之下, 彩色方块喷成金色, 如果高于超买位, 彩色方块喷成蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

图例.1. MFITrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12992

