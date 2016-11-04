MFITrend_x10指標は10つの時間枠からのMFIオシレータのポジションを示します。

色付きの正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は金色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は青で塗られています。それ以外のときは、正方形は灰色です。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。

図1 MFITrend_x10指標