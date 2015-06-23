CodeBaseSeções
ATRNorm_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ATRNorm com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

Este indicador requer que o arquivo do indicador ATRNorm.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ATRNorm_HTF and ATRNorm_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12898

