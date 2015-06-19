CodeBaseSeções
Indicadores

XCCX_StDev_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

olegok83

Indicador de sinal tipo Semáforo com base nos valores do indicador XCCX_StDev.

input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // variante de algoritmo

Dependendo do valor do parâmetro de entrada "Mode", o indicador utiliza um dos cinco métodos para determinar os sinais:

  1. Somente níveis: O indicador determina quando o oscilador XCCX original entre nas zonas sobrecompradas ou sobrevendidas especificadas pelos parâmetros de entrada "UpLevel" e "DnLevel".
  2. Desvio somente: O indicador captura os momentos em que o desvio excede os valores limite determinado pelo parâmetro de entrada dK.
  3. Níveis mais desvio: Neste caso, os sinais aparecem quando o desvio exceder os valores de limite determinado pelo parâmetro de entrada dK e o oscilador XCCX está na zona sobrevendida ou sobrecomprada.
  4. Níveis mais desvio de tendência: Este algoritmo é semelhante ao anterior, mas apenas sinais de tendência de alta são tidos em conta na zona sobrecomprada e os sinais de tendência de baixa na zona sobrevendida.
  5. Níveis mais desvio contra a tendência: O último algoritmo é semelhante ao terceiro algoritmo, mas apenas sinais de tendência de baixa são levados em conta na zona sobrecomprada e os sinais de tendência de alta na zona de sobrevendida.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Este indicador requer que o arquivo XCCX_StDev.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador XCCX_StDev_Signal

Fig.1. O indicador XCCX_StDev_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12826

