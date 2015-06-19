Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XCCX_StDev_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1169
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
olegok83
Indicador de sinal tipo Semáforo com base nos valores do indicador XCCX_StDev.
input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // variante de algoritmo
Dependendo do valor do parâmetro de entrada "Mode", o indicador utiliza um dos cinco métodos para determinar os sinais:
- Somente níveis: O indicador determina quando o oscilador XCCX original entre nas zonas sobrecompradas ou sobrevendidas especificadas pelos parâmetros de entrada "UpLevel" e "DnLevel".
- Desvio somente: O indicador captura os momentos em que o desvio excede os valores limite determinado pelo parâmetro de entrada dK.
- Níveis mais desvio: Neste caso, os sinais aparecem quando o desvio exceder os valores de limite determinado pelo parâmetro de entrada dK e o oscilador XCCX está na zona sobrevendida ou sobrecomprada.
- Níveis mais desvio de tendência: Este algoritmo é semelhante ao anterior, mas apenas sinais de tendência de alta são tidos em conta na zona sobrecomprada e os sinais de tendência de baixa na zona sobrevendida.
- Níveis mais desvio contra a tendência: O último algoritmo é semelhante ao terceiro algoritmo, mas apenas sinais de tendência de baixa são levados em conta na zona sobrecomprada e os sinais de tendência de alta na zona de sobrevendida.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".
Este indicador requer que o arquivo XCCX_StDev.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador XCCX_StDev_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12826
O indicador ColorJFatl mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.XXRSX_StDev
O indicador XXRSX mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Indicador de sinal tipo semáforo com base nos valores do indicador XXRSX_StDev.Exp_ADXCrossing
Sistema de negociação utilizando o indicador ADXCrossing.