Autor real:

olegok83

Indicador de sinal tipo semáforo com base nos valores do indicador XXRSX_StDev.

input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On;

Dependendo do valor do parâmetro de entrada "Mode", o indicador utiliza um dos cinco métodos para determinar os sinais:

Somente níveis: O indicador determina quando o oscilador original XXRSX entra nas zonas sobrecomprada ou sobrevendida especificadas pelos parâmetros de entrada "UpLevel' and "DnLevel". Desvio somente: O indicador captura os momentos em que o desvio excede os valores limite determinado pelo parâmetro de entrada dK. Níveis mais desvio: Neste caso, os sinais aparecem quando o desvio exceder os valores de limite determinado pelo parâmetro de entrada dK e o oscilador XXRSX está na zona sobrevendida ou sobrecomprada. Níveis mais desvio de tendência: Este algoritmo é semelhante ao anterior, mas apenas sinais de tendência de alta são tidos em conta na zona sobrecomprada e os sinais de tendência de baixa na zona sobrevendida. 5.Níveis mais desvio contra a tendência: O último algoritmo é semelhante ao terceiro algoritmo, mas apenas sinais de tendência de baixa são levados em conta na zona sobrecomprada e os sinais de tendência de alta na zona sobrevendida.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Este indicador requer que o arquivo XXRSX_StDev.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador XXRSX_StDev_Signal