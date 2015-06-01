代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ADXCrossing - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1312
等级:
(23)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
adxcrossing.mq5 (6.77 KB) 预览
exp_adxcrossing.mq5 (7.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

利用 ADXCrossing 指标的交易系统。

当彩色圆点出现，可以做出交易决定。

此 EA 需要指标的编译文件 ADXCrossing.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体 https://www.mql5.com/zh/code/1578

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H1:

图例. 2. 测试结果图表

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12830

XXRSX_StDev_Signal XXRSX_StDev_Signal

一款基于 XXRSX_StDev 指标数值的信号量指标。

XCCX_StDev_Signal XCCX_StDev_Signal

一款基于 XCCX_StDev 指标数值的信号量指标。

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

此 HullTrend_HTF_Signal 指标基于 HullTrendSign 指标显示趋势方向和信号。

LaguerreCandle LaguerreCandle

本拉盖尔指标以蜡烛条序列的形式实现。