ForexProfitBoost_2nb_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ForexProfitBoost_2nb com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;     //período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador necessita que o arquivo do indicador ForexProfitBoost_2nb.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12603

ForexProfitBoost_2nb ForexProfitBoost_2nb

Um indicador de tendência baseado em duas Médias Móveis e Bandas Bollinger plotados na forma de um histograma colorido.

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

O indicador AFL_Winner com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Ozymandias_HTF Ozymandias_HTF

O indicador Ozymandias com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

AFL_WinnerSign AFL_WinnerSign

Um indicador tipo semáforo baseado no indicador AFL_Winner .