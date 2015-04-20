Participe de nossa página de fãs
ForexProfitBoost_2nb_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ForexProfitBoost_2nb com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador necessita que o arquivo do indicador ForexProfitBoost_2nb.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12603
