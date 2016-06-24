CodeBaseSeções
A descrição:

A versão modificada do programa Trading Simulator, criado para um treinamento de alta velocidade, aperfeiçoamento da estratégia, testes de indicadores, etc.

Nessa página veja a descrição detalhada das funções básicas, vou descrever aqui apenas as novas oportunidades.

Pontos de Rompimento:

Foi estipulado no programa a função BreakPoint o que coloca o testador em uma pausa na formação do valor de Topo ou Fundo do preço.

Esta função utiliza bibliotecas dll, portanto, é necessário habilitar o EA para isso:

BreakPoint pode ser usado para

  • "Capturar" o momento exato do preço,
  • "Capturar" os pontos de uma entrada, a análise de uma situação,
  • Ou a abertura de uma ordem como se fosse uma Ordem de Stop ou Limite.

    Valores dos Pontos de Rompimento

     são definidos pelos rótulos Training Upper Stop e Training Lower Stop, por meio da propriedade "Text", e enviada para execução pelo deslocamento de um rótulo para cima (por analogia a outros controladores da versão antiga do programa).


    Trading Simulator v.2

    Modificação das ordens:

    O processo de negociação, especialmente estratégias manuais, muitas vezes assumem uma análise flexível conforme a situação é alterada. Por isso, é importante ter uma oportunidade para alterar os valores de Stop-Loss e

    Таке Profit.

    Para isso é necessário:

    1. Para alterar o valor dos rótulos correspondentes de Stop-Loss e/ou Таке Profit.
    2. Para deslocar o rótulo Mod. para cima da correspondente ordem em aberto.
    Conselho: Use a pausa no testador durante a alteração dos parâmetros.

    O resumo:

    Agora o programa Trading SIMULATOR, com sua simplicidade, permite simular quase todas as operações elementares de negociação.

    • Abertura de ordens a mercado (imediata) manualmente.
    • Abertura manual das ordens (stop, limite) adiadas (através dos pontos de rompimento).
    • Modificar e fechar as ordens manualmente.

    Eu acho que trabalhar com o Trading SIMULATOR irá ajudá-lo a evitar erros comuns, poupando os seus nervos e dinheiro.

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9220

