A descrição:

A versão modificada do programa Trading Simulator, criado para um treinamento de alta velocidade, aperfeiçoamento da estratégia, testes de indicadores, etc.

Nessa página veja a descrição detalhada das funções básicas, vou descrever aqui apenas as novas oportunidades.

Pontos de Rompimento:

Foi estipulado no programa a função BreakPoint o que coloca o testador em uma pausa na formação do valor de Topo ou Fundo do preço.

Esta função utiliza bibliotecas dll, portanto, é necessário habilitar o EA para isso:

BreakPoint pode ser usado para