Trading Simulator 2 - expert para MetaTrader 4
A descrição:
A versão modificada do programa Trading Simulator, criado para um treinamento de alta velocidade, aperfeiçoamento da estratégia, testes de indicadores, etc.
Nessa página veja a descrição detalhada das funções básicas, vou descrever aqui apenas as novas oportunidades.
Pontos de Rompimento:
Foi estipulado no programa a função BreakPoint o que coloca o testador em uma pausa na formação do valor de Topo ou Fundo do preço.
Esta função utiliza bibliotecas dll, portanto, é necessário habilitar o EA para isso:
BreakPoint pode ser usado para
- "Capturar" o momento exato do preço,
- "Capturar" os pontos de uma entrada, a análise de uma situação,
- Ou a abertura de uma ordem como se fosse uma Ordem de Stop ou Limite.
Valores dos Pontos de Rompimentosão definidos pelos rótulos Training Upper Stop e Training Lower Stop, por meio da propriedade "Text", e enviada para execução pelo deslocamento de um rótulo para cima (por analogia a outros controladores da versão antiga do programa).
Trading Simulator v.2
Modificação das ordens:
O processo de negociação, especialmente estratégias manuais, muitas vezes assumem uma análise flexível conforme a situação é alterada. Por isso, é importante ter uma oportunidade para alterar os valores de Stop-Loss eТаке Profit.
Para isso é necessário:
- Para alterar o valor dos rótulos correspondentes de Stop-Loss e/ou Таке Profit.
- Para deslocar o rótulo Mod. para cima da correspondente ordem em aberto.
O resumo:
Agora o programa Trading SIMULATOR, com sua simplicidade, permite simular quase todas as operações elementares de negociação.
- Abertura de ordens a mercado (imediata) manualmente.
- Abertura manual das ordens (stop, limite) adiadas (através dos pontos de rompimento).
- Modificar e fechar as ordens manualmente.
Eu acho que trabalhar com o Trading SIMULATOR irá ajudá-lo a evitar erros comuns, poupando os seus nervos e dinheiro.
