Hoje eu quero agradá-lo novamente com o novo

Boa hora do dia para todos.

Seja bem vindo!

programa

Devo notar que, programas similares, muitas vezes se estendem

a uma cobrança

Vem também em páginas com o minha música e vídeo

os horários da vela de diferentes períodos de tempo em uma janela.

Você pode simplesmente deixar cair no tempo gráfico do indicador ou um pouco, para especificar os períodos necessários, e para assistir o desenvolvimento do mercado em uma janela.

Uso:

O indicador pode exibir tanto o menor quanto o maior período em relação ao tempo gráfico básico.

O ajuste do período é feita através de uma variável

TimeFrame

Quando TimeFrame = 0 (por padrão) o seguinte período mais jovem é desenhado: por exemplo, do período M5 para o M15.

É necessário mover o tempo gráfico verticalmente:

Selecione um rótulo do tempo gráfico (por ex. M5 ), um clique duplo. Arraste um rótulo em um novo local e solte-o depois da chegada de um novo tick.

Ou altere uma propriedade Vertical_Shift =-60;

As velas sênior.

Por conveniência de uma paridade visual dos períodos no gráfico, as velas "sênior" também aparecem.

Se o período do indicador é inferior ao principal, o desenho das velas "sênior" são visíveis nas velas do indicador.