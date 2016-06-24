Participe de nossa página de fãs
MultyPeriod - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 824
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Boa hora do dia para todos.
Hoje eu quero agradá-lo novamente com o novoprograma que irá, sem dúvida, servir-lhe um bom serviço.
Devo notar que, programas similares, muitas vezes se estendema uma cobrança, mas eu ofereço ele gratuitamente a você com o código fonte aberto para a análise, assim, como eu quero que tudo o que nós desenvolvemos, cresça de forma mais sábia, próspera e prazerosa de viver!)
Vem também em páginas com o minhamúsica evídeo
A descrição:
O indicador permite exibiros horários da vela de diferentes períodos de tempo em uma janela.
Você pode simplesmente deixar cair no tempo gráfico do indicador ou um pouco, para especificar os períodos necessários, e para assistir o desenvolvimento do mercado em uma janela.
Uso:
O indicador pode exibir tanto o menor quanto o maior período em relação ao tempo gráfico básico.
O ajuste do período é feita através de uma variável
TimeFrame
Quando TimeFrame = 0 (por padrão) o seguinte período mais jovem é desenhado: por exemplo, do período M5 para o M15.
É necessário mover o tempo gráfico verticalmente:
- Selecione um rótulo do tempo gráfico (por ex. M5), um clique duplo.
- Arraste um rótulo em um novo local e solte-o depois da chegada de um novo tick.
Ou altere uma propriedade Vertical_Shift =-60;
As velas sênior.
Por conveniência de uma paridade visual dos períodos no gráfico, as velas "sênior" também aparecem.
Se o período do indicador é inferior ao principal, o desenho das velas "sênior" são visíveis nas velas do indicador.
Se, pelo contrário, o período do indicador é maior que o principal - os contornos da vela "sênior" são visíveis nas velas do gráfico básico.
O desenho dos contornos das velas "sênior" podem ser cancelados através da variável
ShowOutline=True;
As velas sênior permitem observar, evidentemente, como os múltiplos tempos gráficos estão se desenvolvendo, de forma geral.
Use no teste visual.
Muitas vezes é uma pena não ter a possibilidade de alteração.TF na estratégia de teste.
Agora este problema é parcialmente resolvido!
Para o uso do indicador em um tester (na visualização do teste) é necessário mudar a variável TesterMode para o valor True.
TesterMode = True
Você pode usar o indicador em testes visuais se a função start do EA testado conter um código especial:
GlobalVariableSet ("TesterTimeCurrent", TimeCurrent ());
Com esta ação, o EA informa ao indicador de umsimulador de tempo do teste. O indicador lê uma variável global e trabalha com os dados históricos.
O Programa-assessor Trading Simulator 2 já está preparado para trabalhar com esse indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9222
