Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MAMASign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1203
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador MAMA.
Fig. 1. O indicador MAMASign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12562
LeadingSign
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Leading.Exp_Leading
Um sistema de negociação usando o indicador Leading.
OzymandiasSign
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Ozymandias.Ozymandias_HTF_Signal
O indicador Ozymandias_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador OzymandiasSign.