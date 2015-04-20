CodeBaseSeções
MAMASign - indicador para MetaTrader 5

Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador MAMA.

Fig. 1. O indicador MAMASign

Fig. 1. O indicador MAMASign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12562

LeadingSign LeadingSign

Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Leading.

Exp_Leading Exp_Leading

Um sistema de negociação usando o indicador Leading.

OzymandiasSign OzymandiasSign

Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Ozymandias.

Ozymandias_HTF_Signal Ozymandias_HTF_Signal

O indicador Ozymandias_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador OzymandiasSign.