请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
使用 Ozymandias 指标的交易系统。
当指标的中线改变它的颜色时，可以做出交易决定。
此 EA 需要指标的编译文件 Ozymandias.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12543
Ozymandias
Ozymandias 是一款众所周知的指标，它过滤虚假的价格波动。Ozymandias_v2_HTF
此 Ozymandias_v2 指标在输入参数中有时间帧选项。
i-Spread
这款点差指标显示最后一小时，四小时和日内的最小和最大点差值。Background_FiboCandles_HTF
此指标基于 FiboCandles 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。