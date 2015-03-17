Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_Ozymandias - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4764
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием индикатора Ozymandias.
Решение о сделке принимается при изменении цвета средней линии индикатора.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ozymandias.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 г. на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор MAMA_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора MAMASign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.Exp_Leading
Торговая система с использованием индикатора Leading.
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Ozymandias.HLRSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.