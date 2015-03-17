CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_Ozymandias - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4764
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
exp_ozymandias.mq5 (5.47 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ozymandias.mq5 (10.1 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием индикатора Ozymandias.

Решение о сделке принимается при изменении цвета средней линии индикатора.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ozymandias.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 г. на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

MAMA_HTF_Signal MAMA_HTF_Signal

Индикатор MAMA_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора MAMASign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.

Exp_Leading Exp_Leading

Торговая система с использованием индикатора Leading.

OzymandiasSign OzymandiasSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Ozymandias.

HLRSign HLRSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.