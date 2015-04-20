Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ozymandias_v2_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Ozymandias_v2 sob a forma de uma nuvem colorida com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer que o arquivo Ozymandias_v2.mq seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O Indicador Ozymandias_v2_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12538
Ozymandias_v2
Uma modificação do popular indicador Ozymandias.WASD_FR
Os fractais são gerados usando três barras anteriores (sem redesenhar, porque a barra atual não está incluída nos cálculos).
Ozymandias
Ozymandias é um indicador bem conhecido que filtra as flutuações falsas de preços.Exp_Ozymandias
Sistema de negociação usando o indicador Ozymandias.