Indicador Ozymandias_v2 sob a forma de uma nuvem colorida com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer que o arquivo Ozymandias_v2.mq seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O Indicador Ozymandias_v2_HTF