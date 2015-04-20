CodeBaseSeções
Ozymandias_v2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1189
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Indicador Ozymandias_v2 sob a forma de uma nuvem colorida com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer que o arquivo Ozymandias_v2.mq seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O Indicador Ozymandias_v2_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12538

