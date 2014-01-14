CodeBaseSeções
Índice de Volume Negativo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Índice de Volume Negativo (NVI) desenha uma conexão entre a queda do volume e a alteração de preço do instrumento financeiro. No caso de decréscimo do volume comparado com o dia anterior, o NVI é definido pela variação percentual do preço.

O indicador NVI é projetado de modo que o seu valor somente muda quando o volume de dia atual é menor do que no dia anterior. Devido ao fato de que a queda dos preços é muitas vezes ligado com a diminuição do volume, o indicador NVI geralmente muda para uma tendência de baixa.

A suposição seguinte é implementada na interpretação do NVI: no momento em que a atividade de negociação está crescendo e o volume está subindo, os investidores amadores que seguem a multidão estão mais ativos. No caso oposto, quando o volume está diminuindo, o mercado está sendo controlado por profissionais que ganham dinheiro com inteligência. Portanto, o NVI valoriza as mudanças (como já foi notado, o NVI muda somente quando o volume está caindo) mostrando que o tempo para a tomada de "dinheiro inteligente" no mercado chegou.

Em seu livro "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street", Norman Fosback mostra que se o NVI do índice Dow Industrials é maior do que sua média móvel de um ano, o mercado é de alta em 95 dos 100 casos.

Índice de Volume Negativo

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/517

