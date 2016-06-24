Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BB_OsMA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 925
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador BB_OsMA é o mesmo indicador OsMA sob a forma de esferóides com desvios das bandas superior e inferior.
Este indicador BB_OsMA vem com um modelo simples do BB_OsMA_template.
Espero que seja útil.
Update 01: 26/01/2016 ~ Correção de bugs.
Update 02: 08/02/2016 ~ Correção de erros.
Recomendação para Scalping: use no TF M5
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12197
