O indicador BB_OsMA é o mesmo indicador OsMA sob a forma de esferóides com desvios das bandas superior e inferior.

Este indicador BB_OsMA vem com um modelo simples do BB_OsMA_template.

Espero que seja útil.





Update 01: 26/01/2016 ~ Correção de bugs.



Update 02: 08/02/2016 ~ Correção de erros.

Recomendação para Scalping: use no TF M5

