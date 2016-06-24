CodeBaseSeções
BB_OsMA - indicador para MetaTrader 4

O indicador BB_OsMA é o mesmo indicador OsMA sob a forma de esferóides com desvios das bandas superior e inferior.

Este indicador BB_OsMA vem com um modelo simples do BB_OsMA_template.

Espero que seja útil.


Update 01: 26/01/2016 ~ Correção de bugs.

Update 02: 08/02/2016 ~ Correção de erros.

Recomendação para Scalping: use no TF M5

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12197

iMaxMinTrends iMaxMinTrends

O indicador desenha linhas horizontais correspondentes as máximas e mínimas das linhas de tendência diárias, semanais, mensais e as conecta de forma consistente.

LastOrder LastOrder

O arquivo principal contém funções para pesquisar a última e a penúltima ordem no quadro de negociação.

FMOneEA FMOneEA

O FMOneEA é um Expert Advisor de escalpelamento com base nos indicadores MA e MACD.

Extremums Extremums

Este script faz com que as linhas horizontais mostrem os valores das máximas e mínimas dos preços para um período de tempo.