Este script faz com que as linhas horizontais mostrem os valores das máximas e mínimas dos preços para um período de tempo.

Você pode escolher o que o script mostrará:

Upper lines - perguntará se você deseja desenhar linhas que mostram as máximas;

Bottom lines - o mesmo em relação as linhas que mostram as mínimas;

Draw hour's lines - trabalha com timeframe de uma hora (H1);

Bars on hour TimeFrame - contagem das horas pelo script;

Draw day's lines - trabalho com timeframe diário (D1);

Bars on day TimeFrame - contagem dos dias pelo script;

Draw week's lines- trabalho com timeframe semanal(W1);

Bars on day TimeFrame - contagem das semanas pelo script.



