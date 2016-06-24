CodeBaseSeções
Extremums - script para MetaTrader 4

Este script faz com que as linhas horizontais mostrem os valores das máximas e mínimas dos preços para um período de tempo.

Você pode escolher o que o script mostrará:

  • Upper lines - perguntará se você deseja desenhar linhas que mostram as máximas;
  • Bottom lines - o mesmo em relação as linhas que mostram as mínimas;
  • Draw hour's lines - trabalha com timeframe de uma hora (H1);
  • Bars on hour TimeFrame - contagem das horas pelo script;
  • Draw day's lines - trabalho com timeframe diário (D1);
  • Bars on day TimeFrame - contagem dos dias pelo script;
  • Draw week's lines- trabalho com timeframe semanal(W1);
  • Bars on day TimeFrame - contagem das semanas pelo script.

Entradas do script Extremums

Extremums MetaTrader4

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12217

