Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Extremums - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 905
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este script faz com que as linhas horizontais mostrem os valores das máximas e mínimas dos preços para um período de tempo.
Você pode escolher o que o script mostrará:
- Upper lines - perguntará se você deseja desenhar linhas que mostram as máximas;
- Bottom lines - o mesmo em relação as linhas que mostram as mínimas;
- Draw hour's lines - trabalha com timeframe de uma hora (H1);
- Bars on hour TimeFrame - contagem das horas pelo script;
- Draw day's lines - trabalho com timeframe diário (D1);
- Bars on day TimeFrame - contagem dos dias pelo script;
- Draw week's lines- trabalho com timeframe semanal(W1);
- Bars on day TimeFrame - contagem das semanas pelo script.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12217
FMOneEA
O FMOneEA é um Expert Advisor de escalpelamento com base nos indicadores MA e MACD.BB_OsMA
O indicador BB_OsMA é o mesmo indicador OsMA sob a forma de esferóides com desvios das bandas superior e inferior.
Making ScreenShot
O script permite que você obtenha uma determinada seção da imagem do gráfico especificado pelo usuário.MACD e Volumes
MACD padrão com exibição dos volumes sobre ele.