CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iMaxMinTrends - indicador para MetaTrader 4

Alexey Lopatin | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1425
Avaliação:
(43)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Indicador foi co-escrito com Vladimir Bocharov.

A idéia principal - uma conexão consistente das máximas e mínimas das linhas de tendência diárias, semanais e mensais para determinar a direção do mercado. Neste caso, os níveis das máximas e mínimas também são plotados no gráfico.

Assim, o indicador mostra os níveis mais importantes e a atual direção de movimento dentro dos prazos mais elevados (> H4).

As figuras abaixo das máximas e mínimas diárias estão marcadas em cinza, amarelo - semanal, azul - mensal e vermelho - semestral.

iMaxMinTrends

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12091

LastOrder LastOrder

O arquivo principal contém funções para pesquisar a última e a penúltima ordem no quadro de negociação.

COrdersCounter COrdersCounter

Uma classe simples para a contagem das ordens com diferentes filtros: pelo símbolo da moeda, número Mágico, ordens fechadas ou abertas.

BB_OsMA BB_OsMA

O indicador BB_OsMA é o mesmo indicador OsMA sob a forma de esferóides com desvios das bandas superior e inferior.

FMOneEA FMOneEA

O FMOneEA é um Expert Advisor de escalpelamento com base nos indicadores MA e MACD.