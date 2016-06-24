Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iMaxMinTrends - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1425
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Indicador foi co-escrito com Vladimir Bocharov.
A idéia principal - uma conexão consistente das máximas e mínimas das linhas de tendência diárias, semanais e mensais para determinar a direção do mercado. Neste caso, os níveis das máximas e mínimas também são plotados no gráfico.
Assim, o indicador mostra os níveis mais importantes e a atual direção de movimento dentro dos prazos mais elevados (> H4).
As figuras abaixo das máximas e mínimas diárias estão marcadas em cinza, amarelo - semanal, azul - mensal e vermelho - semestral.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12091
O arquivo principal contém funções para pesquisar a última e a penúltima ordem no quadro de negociação.COrdersCounter
Uma classe simples para a contagem das ordens com diferentes filtros: pelo símbolo da moeda, número Mágico, ordens fechadas ou abertas.