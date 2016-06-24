iMaxMinTrends

Autor:

Indicador foi co-escrito com Vladimir Bocharov.

A idéia principal - uma conexão consistente das máximas e mínimas das linhas de tendência diárias, semanais e mensais para determinar a direção do mercado. Neste caso, os níveis das máximas e mínimas também são plotados no gráfico.

Assim, o indicador mostra os níveis mais importantes e a atual direção de movimento dentro dos prazos mais elevados (> H4).

As figuras abaixo das máximas e mínimas diárias estão marcadas em cinza, amarelo - semanal, azul - mensal e vermelho - semestral.