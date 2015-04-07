CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

QuotesDemo - expert para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1817
Avaliação:
(55)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) visualização
tableparser.mqh (12.49 KB) visualização
quotesdemo.mq5 (4.05 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Exemplo de obter cotações do índice mundial da Google Finance utilizando a função WebRequest. Os dados são atualizados em cada 10 segundos

Adicione a URL "https://www.google.com/finance" na lista de URL confiáveis (Menu Principal->Ferramentas->Configurações, aba Expert Advisers):

Fig. 1. Adicionando o Google Finance para a lista de URLs permitidos

Figo. 1 Adicionando o Google Finance na lista de URL confiável

Fig. 2. Índice Mundial de Ações em tempo real do Google Finance

Fig. 2. Web site dos Índices Mundiais de Ações em tempo real do Google Finance

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11410

SignalsDemo SignalsDemo

A EA mostra informações sobre os recursos disponíveis nos sinais de negociação, ele permite gerir as suas definições de cópia, bem como inscrever-se e cancelar a assinatura de cópia do sinal.

Channel Trailing Channel Trailing

A EA para trailing ao longo de um canal de preço.

IcqMessenger IcqMessenger

Sistema de receber informações relativas as posições abertas, estado atual, conta, etc., bem como a notificação automática sobre as operações via ICQ.

Pairs Trading Pairs Trading

O robô abre duas posições, os lucros de que se sobrepõem uns aos outros, e espera por um lucro.