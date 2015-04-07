Exemplo de obter cotações do índice mundial da Google Finance utilizando a função WebRequest. Os dados são atualizados em cada 10 segundos



Adicione a URL "https://www.google.com/finance" na lista de URL confiáveis (Menu Principal->Ferramentas->Configurações, aba Expert Advisers):



Figo. 1 Adicionando o Google Finance na lista de URL confiável

Fig. 2. Web site dos Índices Mundiais de Ações em tempo real do Google Finance