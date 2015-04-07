Participe de nossa página de fãs
QuotesDemo - expert para MetaTrader 5
Exemplo de obter cotações do índice mundial da Google Finance utilizando a função WebRequest. Os dados são atualizados em cada 10 segundos
Adicione a URL "https://www.google.com/finance" na lista de URL confiáveis (Menu Principal->Ferramentas->Configurações, aba Expert Advisers):
Figo. 1 Adicionando o Google Finance na lista de URL confiável
Fig. 2. Web site dos Índices Mundiais de Ações em tempo real do Google Finance
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11410
