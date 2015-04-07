CodeBaseSeções
BnB_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
939
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
BnB.mq5 (6.98 KB) visualização
BnB_HTF.mq5 (10.58 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador BnB com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador BnB.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador BnB_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11386

