Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SignalsDemo - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1136
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O SignalsDemo EA mostra as operações das funções de gestão do sinal de negociação.
A EA mostra informações sobre os recursos disponíveis nos sinais de negociação, ele permite gerir as suas definições de cópia, bem como inscrever-se e cancelar a assinatura de cópia do sinal.
Entre no terminal (digite seu login e senha no MQL5.community usando o Menu Principal -> Serviço -> Configurações, aba Comunidade) e autorize as alterações de definições do sinal quando o EA for lançando:
Figo. 1 Configurações de sinal quando o EA está lançando
Fig. 2. Gestão de sinais de negociação no MetaTrader 5. O EA SignalsDemo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11408
A EA para trailing ao longo de um canal de preço.Exp_ExchangePrice
O EA Exp_ExchangePrice com base nos sinais do indicador de tendência ExchangePrice.
Exemplo de obter cotações do índice mundial do Google Finance.IcqMessenger
Sistema de receber informações relativas as posições abertas, estado atual, conta, etc., bem como a notificação automática sobre as operações via ICQ.