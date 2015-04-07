CodeBaseSeções
SignalsDemo - expert para MetaTrader 5

O SignalsDemo EA mostra as operações das funções de gestão do sinal de negociação.

A EA mostra informações sobre os recursos disponíveis nos sinais de negociação, ele permite gerir as suas definições de cópia, bem como inscrever-se e cancelar a assinatura de cópia do sinal.

Entre no terminal (digite seu login e senha no MQL5.community usando o Menu Principal -> Serviço -> Configurações, aba Comunidade) e autorize as alterações de definições do sinal quando o EA for lançando:

Fig. 1. Permitir a modificação das configurações de sinais nas opções Expert Advisor

Figo. 1 Configurações de sinal quando o EA está lançando

Exemplo do EA para sinais de negociação

Fig. 2. Gestão de sinais de negociação no MetaTrader 5. O EA SignalsDemo


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11408

