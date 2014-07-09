Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Range_Rider_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1433
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Range_Rider com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado Range_Rider.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador Range_Rider_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11335
O indicador das relações entre dois True Ranges por Larry Williams.MFIWithFlat_HTF
O indicador MFIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.
O objetivo do código é demonstrar como é fácil criar escalas de cor, gradientes de cor e mapas de calor (heatmaps) com a linguagem MQL5.BlauTVI
O Indicador Volume de tick do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.