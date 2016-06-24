CodeBaseSeções
AFL Winner - indicador para MetaTrader 4

Andriy Voitenko
Visualizações:
1555
Avaliação:
(61)
Publicado:
Atualizado:
Este oscilador foi re-escrito do AmiBroker Formula Language (AFL) para MQL4.

ALF Winner serve para a definição de uma tendência, forma peças invertidas características do indicador no intervalo de 0/100. Para entradas de negociações intraday, os valores dos parâmetros de entrada devem ser reduzidos, por exemplo, para os valores Período=2, Média=4.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11454

