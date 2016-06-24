Participe de nossa página de fãs
AFL Winner - indicador para MetaTrader 4
Este oscilador foi re-escrito do AmiBroker Formula Language (AFL) para MQL4.
ALF Winner serve para a definição de uma tendência, forma peças invertidas características do indicador no intervalo de 0/100. Para entradas de negociações intraday, os valores dos parâmetros de entrada devem ser reduzidos, por exemplo, para os valores Período=2, Média=4.
