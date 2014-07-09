Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MFIWithFlat_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1109
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador MFIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado MFIWithFlat.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11325
