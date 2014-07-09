CodeBaseSeções
MFIWithFlat_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador MFIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado MFIWithFlat.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador MFIWithFlat_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11325

