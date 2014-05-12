



В индикаторе воплощена идея добавлять к цене открытия бара среднее минимальное колебание от цены открытия за некоторое количество дней или недель и стандартное отклонение от этого среднего колебания, помноженного на некоторый коэффициент для определения вероятного уровня сопротивления. Для уровня поддержки зеркально.

Минимальное колебание относительно цены открытия дня или недели это меньшее из расстояний High - Open и Open - Low.

Уровень сопротивления по индикатору равен:

R = Open - k * AV - k_std * Std;

где:

AV это среднее минимальное колебание от цены открытия за несколько дней;

k - коэффициент среднего минимального колебания;

Std - стандартное отклонение этого минимального колебания;

k_std - коэффициент множитель. ( присутствует в настройках индикатора ).

Для уровня поддержки :

S = Open + k * AV + k_std * Std;

В отличии от методики нахождения уровней сопротивления и поддержки с применением GSV (книга "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Ларри Уильямса, глава: " Величина наибольшего колебания") в расчетах используются все минимальные колебания девяти и четырнадцати дневных или недельных баров, без разделения разнонаправленных баров.

Расчет для величины среднего колебания и его стандартного отклонения ведется раздельно для периода, определяемого во входных параметрах и в конце расчета выбирается наибольшее значение суммы среднего колебания и стандартного отклонения, помноженного на коэффициент. Этот коэффициент можно изменять в окне настроек индикатора (по умолчанию он равен единице, что означает добавление одного стандартного отклонения к среднему минимальному колебанию в качестве фильтра).

У этого варианта индикатора можно задавать любой период, а также встроен фильтр выходных баров, то есть бары выходных дней объединяются с барами понедельников. Уровни S и R для понедельника расчитываются относительно цены открытия выходного бара. Если минимум понедельника ниже минимума выходного бара, то в расчете будет использоваться минимум понедельника и наоборот. Аналогично для максимумов понедельника и выходного бара.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 26.08.2013.

Рис.1. Индикатор SRm_Cloud