此指标利用的思路是, 开盘时的价格等于若干天或若干周的开盘价最小平均摆动值, 并以平均摆动值的方差乘以一个系数来确定可能的阻力位。反之则为支撑位。

最小摆动值是相对于日线或周线的开盘价的最小距离，即 High - Open 和 Open - Low。

指标阻力位是:

R = Open - k * AV - k_std * Std;

此处:

AV 是若干天或若干周的开盘价最小平均摆动值;

k - 最小平均摆动值系数;

Std - 最小摆动值的方差;

k_std - 相乘的系数。(在指标设置里可用)。

对于支撑位:

S = Open + k * AV + k_std * Std;

对比 GSV 使用的寻找支撑和阻力位的方法 ('Long-Term Secretes to Short-Term Trading - 长线隐秘到短线交易' 作者 Larry Williams, 章节: 'Greatest Swing Value - 最大摆动值'), 所有最小摆动值都由 4 和 9 日线或周线的柱线来计算。

平均摆动值和它的标准偏差分别由指标输入参数中定义的周期计算, 并且在计算的末期, 指标选择最大的平均摆动和标准方差之和再乘以系数。这个比例可以在指标设置窗口进行修改 (省缺值是 1, 表示一个标准方差被添加到最小平均摆动值中作为过滤器)。

在此版本指标中您可以设置周期。它也包括一个内置周线过滤器, 即周一柱线的组合。这个周一的 S 和 R 级别的计算是相对于周末的开盘价。如果周一的最低价低于周末的最低价, 则周一的最低价将用于计算, 反之则用周末的。与此类似处理周一和周末的最高价。

此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 26.08.2013。

图例 1. 该 SRm_Cloud 指标