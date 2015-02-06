请观看如何免费下载自动交易
此 TSI_WPR 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 TSI_WPR.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例.1. TSI_WPR_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11245
Karpenko_HTF
此 Karpenko 指标在输入参数中有时间帧选项。Karpenko
一款以云图形式绘制的趋势指标
Exp_TSI_WPR
此 Exp_TSI_WPR EA 的入场信号由 TSI_WPR 振荡器中生成。Exp_Karpenko
此 Exp_Karpenko EA 的入场信号由 Karpenko 振荡器中生成。