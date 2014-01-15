Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iBBands_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1569
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Bandas de Bollinger desenhadas utilizando o estilo DRAW_SECTION, método habitual de desenho em ZigZag. O período gráfico em que é calculado pode ser definido nos parâmetros de entrada. É por isso que um estilo tão diferente é usado para desenhar.
Fig.1 Indicador iBBands_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1093
Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa" e confirmado pelo indicador RSI (Índice de Força Relativa). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.ArtificialIntelligence
Expert Advisor que utiliza Perceptrons lineares de única camada com 4 entradas e analisa os dados do indicador oscilador Accelerator
Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa e confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI)." O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.SelfLearningExperts
Expert Advisor Selflearning.