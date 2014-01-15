CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iBBands_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1569
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Bandas de Bollinger desenhadas utilizando o estilo DRAW_SECTION, método habitual de desenho em ZigZag. O período gráfico em que é calculado pode ser definido nos parâmetros de entrada. É por isso que um estilo tão diferente é usado para desenhar.

Fig.1 Indicador iBBands_HTF

Fig.1 Indicador iBBands_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1093

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa + RSI Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa + RSI

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa" e confirmado pelo indicador RSI (Índice de Força Relativa). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.

ArtificialIntelligence ArtificialIntelligence

Expert Advisor que utiliza Perceptrons lineares de única camada com 4 entradas e analisa os dados do indicador oscilador Accelerator

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa + MFI Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa + MFI

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa e confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI)." O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.

SelfLearningExperts SelfLearningExperts

Expert Advisor Selflearning.