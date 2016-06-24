Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
a_candle - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1138
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Descrição:
O indicador mostra o tempo restante do candle.
Imagem:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11034
