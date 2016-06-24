CodeBaseSeções
Indicadores

a_candle - indicador para MetaTrader 4

Alexey Konygin
Descrição:

O indicador mostra o tempo restante do candle.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11034

