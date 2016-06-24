CodeBaseSeções
Indicadores

Tick Chart and Record - indicador para MetaTrader 4

Artem Goritsky
Visualizações:
4449
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Descrição:

Gravação, armazenamento e exibição de dados, gráfico de tick completo no MT.

Imagem:


Estrutura do arquivo tick:

  • iTime - tempo de modelagem.
  • iOpen - cotação BID
  • iLow - cotação BID
  • iHigh - cotação ASK
  • iClose - cotação ASK
  • iVolume - Hora do servidor, precisão em segundos.

Instrução:

  • Inicie o indicador num gráfico. Para abrir um gráfico de tick -> Abrir -> Abrir Offline -> "nome do símbolo com o prefixo tick". Por exemplo tickAUDUSD,M1

Dicas:

  • Inicie o indicador num gráfico, e salve o template como "default", agora quando você abrir qualquer gráfico, dados dos ticks serão automaticamente escritos.
  • Abra os símbolos necessários para a gravar e salvar no seu perfil, clique em Arquivo -> Perfil -> "Seu Perfil", ele abre todos os gráficos necessários para o registro.


Para continuar a gravação após o desligamento não planejado do terminal, use o script SandyE-7-Recovery!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10890

