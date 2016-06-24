Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Tick Chart and Record - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 4449
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
Gravação, armazenamento e exibição de dados, gráfico de tick completo no MT.
Imagem:
Estrutura do arquivo tick:
- iTime - tempo de modelagem.
- iOpen - cotação BID
- iLow - cotação BID
- iHigh - cotação ASK
- iClose - cotação ASK
- iVolume - Hora do servidor, precisão em segundos.
Instrução:
- Inicie o indicador num gráfico. Para abrir um gráfico de tick -> Abrir -> Abrir Offline -> "nome do símbolo com o prefixo tick". Por exemplo tickAUDUSD,M1
Dicas:
- Inicie o indicador num gráfico, e salve o template como "default", agora quando você abrir qualquer gráfico, dados dos ticks serão automaticamente escritos.
- Abra os símbolos necessários para a gravar e salvar no seu perfil, clique em Arquivo -> Perfil -> "Seu Perfil", ele abre todos os gráficos necessários para o registro.
Para continuar a gravação após o desligamento não planejado do terminal, use o script SandyE-7-Recovery!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10890
Channels
Localiza e desenha canais usando todos os prazos de 1 minuto a um mêsVR---FIGURA
Visão diferente das figuras e dos padrões do dia ....
SignalViewer
Verifica todas as posições fechadas no MQL5 dentro do gráfico.a_candle
O indicador mostra o tempo restante do candle.