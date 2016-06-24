Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
a_info - indicador para MetaTrader 4
Descrição:
O indicador mostra as condições atuais de mercado.
Para melhores resultados carregue e instale a fonte "Digifacewide".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11041
