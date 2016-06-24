CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

a_info - indicador para MetaTrader 4

Alexey Konygin | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
878
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descrição:

O indicador mostra as condições atuais de mercado.

a_info

Para melhores resultados carregue e instale a fonte "Digifacewide".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11041

a_candle a_candle

O indicador mostra o tempo restante do candle.

SignalViewer SignalViewer

Verifica todas as posições fechadas no MQL5 dentro do gráfico.

a_day a_day

Mostra os níveis das Max. e Min. do dia anterior e o preço de abertura de hoje. Alterar os parâmetros "up" e "dn" para ver a vela diária.

a_stops a_stops

Mostra a distância até o stop assumido com duas linhas, localizadas a uma distância predeterminada a partir do preço atual.