Verifica todas as posições fechadas no MQL5 dentro do gráfico.

O indicador mostra o tempo restante do candle.

Mostra os níveis das Max. e Min. do dia anterior e o preço de abertura de hoje. Alterar os parâmetros "up" e "dn" para ver a vela diária.

Mostra a distância até o stop assumido com duas linhas, localizadas a uma distância predeterminada a partir do preço atual.